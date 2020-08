Merkwürdige Kriterien für Aufnahme in die oberste Börsen-Liga: Dax-Neuling Delivery Hero erwirtschaftet Verluste

Lesezeit: 3 min

Am Montag stieg der Essenslieferdienst Delivery Hero in den deutschen Leitindex auf. Einige Beobachter sind angesichts der Wahl überrascht: Der Konzern steckt seit seinem Bestehen in den roten Zahlen und hat darüber hinaus auch keine Präsenz in Deutschland.

Das Logo von Delivery Hero. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Lesen Sie in diesem Artikel: Was Delivery Hero mit dem Nahen Osten und Nordafrika zu tun hat

Wie die Deutsche Börse ihre Entscheidung begründet

Warum das Geschäft von Delivery Hero hochriskant ist