Spannungszone Ostsee: Schweden versetzt Armee erstmals seit 1991 wieder in Kampfbereitschaft

Lesezeit: 2 min

Erstmals seit dem Jahr 1991 hat Schweden angesichts deutlich gestiegener militärischer Aktivitäten in der Ostsee seine Armee in Kampfbereitschaft versetzt. Auffallend ist eine gleichzeitig stattfindende Kampagne gegen Russland in den Medien.

25.08.2020, Schweden, Gotland: Bodentruppen patrouillieren auf einer Straße auf der schwedischen Insel Gotland. (Foto: dpa) Foto: Bezhav Mahmoud

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche ihrer Kräfte die schwedischen Streitkräfte mobilisiert haben

Gegen welche russische Aktion sich der schwedische Aufmarsch richtet

Wie Nordeuropa derzeit ein Hauptschauplatz militärischer Aktivitäten ist