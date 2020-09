Werden Russlands Ölfelder bald von ausländischen Unternehmen dominiert?

Lesezeit: 3 min

In Russland befinden sich die Dienstleister für Öl- und Gasfirmen in einer prekären Lage. Die sonst so sparsame Regierung ergreift bereits erste Unterstützungsmaßnahmen.

Förderanlage im eiskalten Nefteyugansk: Auch die Einnahmen der inländischen Ölindustrie sind in letzer Zeit stark abgekühlt. (Foto: dpa) Foto: Yuri Kochetkov

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die russische Ölindustrie droht in die Hand von ausländischen Firmen zu geraten

Welche drastischen Maßnahmen Putin dagegen ergreifen könnte

Welche Schattenseiten eine Stützung durch die großen Ölmultis hätte