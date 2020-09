Venezuela: Sanktions-Regime der USA ruiniert ein ganzes Volk

Lesezeit: 3 min

Kaum ein deutsches Medium berichtet noch über Venezuela - anders die DWN! Ein Völkerrechtler schätzt, dass die Sanktionen durch die USA zum Tod von etwa 100.000 Menschen geführt haben. Doch Washington ist gewillt, ein ähnliches Ziel wie in den 1980er Jahren in Nicaragua zu erreichen – nämlich den Sturz der Regierung, in diesem Fall der von Präsident Nicolás Maduro.

Ein Fledermaus-Graffiti prangt symbolhaft an einer Mauer in der drittgrößten Stadt des Landes, Valencia. (Foto: dpa) Foto: Juan Carlos Hernandez

Lesen Sie in diesem Artikel: Welchen Schaden Venezuela durch die US-Sanktionen erleidet

Welche Rolle der US-Sonderbeauftragte Elliott Abrams spielt

Warum die Venezuela-Politik der USA Teil ihrer Monroe-Doktrin ist