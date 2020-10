Die Deutschen sind die größte ethnische Minderheit in den USA

Lesezeit: 4 min

In den USA leben 45 Millionen Menschen mit deutscher Abstammung. Sie sind damit die größte ethnische Gruppe. Die ersten deutschen Einwanderer strandeten im Jahr 1608. Was nahezu alle deutschen Einwanderer gemeinsam hatten: sie flohen vor politischer und religiöser Verfolgung, oder aber hofften auf eine bessere wirtschaftliche Zukunft. Eine Chronologie der deutschen Einwanderung in die USA.

Deutsche Einwanderer, die um 1900 in Ellis Island, NY ankommen. (Screenshot)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wann die deutsche Einwanderung in die USA besonders intensiv war

Was die Deutschen für die USA geleistet haben

Wie Armut und Verfolgung eine wichtige Rolle bei der Einwanderung spielte