DWN-RESEARCH: Auf dieser Pferdefarm wohnt der BlackRock-Chef Larry Fink

Black-Rock-Chef Laurence "Larry" Fink wohnt auf einer Pferdefarm im US-Bundesstaat New York. Sein persönliches Vermögen beläuft sich auf fast eine Milliarde Dollar. BlackRock selbst verbuchte im vergangenen Jahr einen Rekordzufluss von 429 Milliarden US-Dollar.

„Laurence Fink zählt zu den einflussreichsten und reichsten Menschen der Welt. In den Medien wird der US-Amerikaner häufig als der „mächtigste Mann der Wall Street“ bezeichnet, da er mit seiner Firma BlackRock dermaßen viel Einfluss auf das Börsengeschehen nimmt. Immerhin managet die Vermögensverwaltungsfirma Vermögenswerte in Höhe von rund 6 Billionen US-Dollar. Somit gibt es kein anderes Unternehmen, welches auch nur annähernd mit BlackRock mithalten kann. Das geschätzte Vermögen von Larry Fink beträgt 905 Millionen Euro“, so das Vermögensmagazin.

BlackRock gehört zu den weltweit erfolgreichsten Firmen der Welt. „Im Jahr 2019 erzielte unser Fokus auf die langfristigen Bedürfnisse unserer Kunden einen Rekordzufluss von 429 Milliarden US-Dollar. Zum fünften Mal in den letzten sieben Jahren haben wir unser angestrebtes organisches Wachstumsziel mit einem organischen Wachstum von 7% und einem organischen Wachstum der Basisgebühren von 5% im Jahr 2019 erreicht. Die anhaltende Dynamik in unserem Aladdin-Geschäft führte zu einem Rekordumsatzwachstum bei Technologiedienstleistungen, da wir einen Jahresumsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar erzielten“, so der Chef von BlackRock, Larry Fink, im Jahresbericht 2019.

Der US-Finanzgigant BlackRock rechnet durch die Coronavirus-Pandemie mit grundlegenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Blackrock ist weltweit an mehr als 15.000 Unternehmen beteiligt, in Deutschland unter anderem an allen Dax-Konzernen.

Fink hat seinen Wohnsitz in North Salem New York auf einer Pferdefarm (186 Vail Lanes, North Salem, NY 10560-1508), die er im Jahr 2004 für 3,65 Millionen Euro erworben hatte. Das Westchester Magazine berichtet: „Die Finch Farm ist eine Pferdefarm im Besitz von Larry Fink, CEO der multinationalen Investmentgesellschaft BlackRock. Das Anwesen war bis 2004 im Besitz des Schauspielers Stanley Tucci.“

