Maskenpflicht-Kontrolle in Berlin: Sicherheitsleute in U-Bahn laufen mit bissigem Hund herum

Lesezeit: 1 min

Am Zoologischen Garten in Berlin laufen Sicherheitsleute mit einem bissigen Hund herum, um die Maskenpflicht durchzusetzen. Es ist zu hoffen, dass es nicht bald zu einer Eskalation zwischen Bürgern und privaten Sicherheitsleuten kommt.

20.03.2020, Berlin: Fahrgäste steigen morgens gegen 7:15 Uhr am U-Bahnhof Zoologischer Garten an einer U-Bahn ein und aus. (Foto: dpa)

Am frühen Morgen des 13. Oktober 2020 waren im U-Bahnbereich am Zoologischen Garten Sicherheitsleute der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zu sehen, die offenbar mit der Methode der Einschüchterung dafür sorgen sollen, dass die deutschen Bürger der Maskenpflicht nachkommen.

Es gingen zwei männliche und eine weibliche BVG-Sicherheitsdienstleute mit einem Hund, der einen Maulkorb, trug auf und ab. Einer der Sicherheitsleute trug eine militärisch anmutende Beret. Die drei Personen bewegten sich langsam hin und her, um die Bürger zu beobachten, was zwangsläufig zu einer bedrohlichen Atmosphäre führte. Schließlich hielten sie einen aggressiven Hund an der Leine.

Es ist völlig unklar, wie viele Verkehrsbetriebe in Deutschland diese Methode einsetzen, um die Maskenpflicht durchzusetzen. Doch in den kommenden Tagen oder Wochen könnte das Auftreten dieser Personen, die keine Polizeibeamte sind, sich aber offenbar als solche aufführen wollen, eskalieren. Wenn es in Berlin in den U-Bahnen zu einer folgenschweren Eskalation zwischen Bürgern und privaten Sicherheitsleuten kommen sollte, wird der Berliner Senat dafür die Verantwortung tragen müssen.