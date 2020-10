Italiens Regierung rechtfertigt umstrittenes Verbot privater Feiern drinnen und draußen

Lesezeit: 1 min

Das am Montag in Italien erlassene Verbot privater Feiern steht in der Kritik. Doch Außenminister Luigi Di Maio bittet um Verständnis: "Jugendliche können aktuell, wenn sie bestimmte Verhaltensweisen unterschätzen, ihre Eltern und Großeltern töten."

Luigi Di Maio, Außenminister von Italien, am Montag beim Treffen der EU-Außenminister. (Foto: dpa) Foto: Jean-Christophe Verhaegen

