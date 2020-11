Kleinanleger können sich mit Luxus-Uhren gegen die Corona-Krise absichern

Lesezeit: 1 min

Kleinanleger haben während der Corona-Krise die Möglichkeit, in Luxus-Uhren als Wertanlage zu investieren. Einige Uhren bieten eine hohe finanzielle Sicherheit, während andere großen Preisschwankungen unterliegen.

Luxusuhren der Marke Cartier liegen in einem Schaufenster in Leipzig, aufgenommen am 04.03.2009. (Foto: dpa)

Foto: Jan Woitas