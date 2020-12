Gruselig: Krematorien in Sachsen haben wegen Corona Hochbetrieb - Kapazitätsgrenze erreicht

Lesezeit: 1 min

Die Krematorien in Sachsen sind nach Einschätzung der Bestatter-Innung wegen der Corona-Pandemie mit vielen Todesopfern an der „Grenze des Machbaren“ angelangt. Ein Großteil der Todesopfer dürfte wie in Schleswig-Holstein aus Pflegeheimen stammen.

25.10.2018, Nordrhein-Westfalen, Essen: Ein Sarg wird in den rund 850 Grad heißen Krematoriumsofen gefahren. (Foto: dpa) Foto: Roland Weihrauch

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viel Krematorien es in Sachsen gibt

Wie die aktuelle Lage ist

Wie das Kapazitätsproblem gelöst werden könnte