Warren Buffett: 7 Investment-Tipps des Börsen-Gurus

Warren Buffett ist Großinvestor und Gründer des Investment-Unternehmens Berkshire Hathaway. Seine Anlageentscheidungen und Börsenweisheiten gelten als legendär.

Eines der Lieblingsinvestments von Warren Buffett ist Coca-Cola. In das Unternehmen ist er bereits seit 32 Jahren investiert. (Foto: Pixabay)

Warren Buffett gilt an der Börse als Investment-Legende. Seine Erfolge an den Finanzmärkten brachten dem 1930 in Omaha (Nebraska, USA) geborenen Buffett den Spitznamen „Das Orakel von Omaha“ ein. Heute ist Buffett Chef der Investment-Firma Berkshire Hathaway und mit einem Netto-Vermögen von knapp 85 Milliarden Dollar zählt er zu den reichsten Menschen auf dem Planeten (Platz 4 auf der Forbes-Liste).

Buffett ist bekannt für seine Gespür für erfolgversprechende Investitionen und seine Weitsicht. Der Self-Made-Milliardär hat im Lauf seiner Investment-Karriere unzählige nützliche Erfahrungen gesammelt, die er bereitwillig mit anderen Aktienanlegern teilt. Wir zeigen Ihnen seine 7 besten Tipps für erfolgreiche Aktien-Investments.

Lesen Sie den ganzen Artikel auf unserer neuen Publikation „Altersvorsorge neu gedacht“.