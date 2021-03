Saudi-Arabien stellt ausländischen Großkonzernen ein Ultimatum

Lesezeit: 2 min

Saudi-Arabien hat die im Land aktiven ausländischen Unternehmen mit einem Ultimatum unter Druck gesetzt.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman spricht während der Eröffnung eines Projekts namens "The Line" in Neom. Die High-Tech-Stadt ist eine geplante grenzüberschreitende Stadt in der Provinz Tabuk im Nordwesten von Saudi-Arabien. (Foto: dpa)

