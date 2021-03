Wohin entwickelt sich die deutsche Börse?

Lesezeit: 2 min

Wer sich in letzter Zeit näher mit der Börse beschäftigt hat - oder sogar aktiven Handel betrieben hat, der dürfte in vielen Bereichen positiv überrascht worden sein.

Viele Segmente der deutschen Wirtschaft konnten trotz der aktuellen Krise deutliche Gewinne einfahren, wovon nicht nur Trader und Investoren profitieren konnten sondern auch Anbieter wie FBS Broker und andere Plattformen.

Unternehmen wie Microsoft und Amazon oder verschiedene Lieferdienste konnten in den letzten Monaten - sehr zur Freude der Anleger - deutliche Kursgewinne verbuchen. Andere Bereiche wie der stationäre Einzelhandel und die Tourismusindustrie mussten dagegen erhebliche Kurseinbrüche hinnehmen.

Weitere Entwicklung nur schwer vorhersehbar

Sieht man sich die Daten, an die die deutsche Börse liefert, dann sollte man annehmen das die weitere Entwicklung relativ vorhersehbar ist und die Entwicklung ähnlich weiterverläuft wie bisher. Tatsächlich gibt es aber eine ganze Reihe von Faktoren die für die Kursentwicklungen an den Börsen entscheidend sind, allerdings bislang in keiner Weise vorhergesagt werden können, so z.B.:

Die Entwicklung der Inflation:

Sowohl die FED wie vor kurzem auch die EZB haben angekündigt auf Dauer eine höhere Inflation zuzulassen. Inwieweit dadurch das Kaufverhalten der Konsumenten beeinflusst wird bleibt abzuwarten. Möglich wäre aber eine sinkende Nachfrage bei Konsumartikeln und Preissteigerungen bei Immobilien u.ä.

Die Entscheidungen der Politik

Sowohl die Entscheidungen der nationalen wie auch der internationalen Politik können in naher Zukunft erheblichen Einfluss auf die Kursentwicklungen haben. Darunter fallen wichtige Beschlüsse wie Grenzöffnungen/-schließungen, Regelungen des Tourismus- und Reiseverkehrs. Unterstützungen für heimische Unternehmen, etc.

Entwicklung des Marktes:

Hier sind zum Beispiel wichtige Fragen, inwieweit der Ölverbrauch wieder steigt und ob die gestartete Energiewende Auswirkungen auf das Verbraucherverhalten hat. Aber auch wie gut zukunftsorientierte Unternehmen durch die Krise kommen und ihre geplanten Projekte wie zum Beispiel der Sunglider, den Start von Flugtaxi-Linien u.ä. umsetzen können.

(source/Pixabay)

Kursentwicklungen sind auf Dauer nur schwer abzuschätzen

Wenn man heute Börsenexperten nach ihrer Meinung fragt dann werden sie wahrscheinlich kaum konkrete Tipps geben können. Zu unbeständig ist die aktuelle Lage an der Börse und zu viele Eventualitäten verhindern eine auf Fakten basierende Prognose. Selbst aktuelle Börsengewinner wie Amazon könnte kurzzeitig erhebliche Umsatzeinbrüche verzeichnen - nämlich dann, wenn der stationäre Einzelhandel wieder öffnet. Auf der anderen Seite ist es gut möglich das Unternehmen wie Lufthansa und die Deutsche Bahn auch durch die Unterstützung durch die Bundesregierung als mittelfristiger Gewinner aus der Krise hervorgehen könnte und ihre Marktpositionen weiter verstärken können.

Kein Platz für Hobby-Trader

Anleger, die sich dazu entschließen jetzt an der Börse aktiv zu werden sollten gerade jetzt in der aktuellen Lage keinesfalls auf Ihr Bauchgefühl hören. Mehr wie sonst ist es jetzt essenziell wichtig als Anleger seine Entscheidungen auf verlässliche Fakten zu stützen. Anleger, die nur mal zum Spaß Aktien erwerben oder einfach nur glauben das eine Aktie in der nächsten Zeit gute Gewinne erzielen könnte, der wird höchstwahrscheinlich schnell in ein erhebliches Minus rutschen. Wer in dieser Zeit an der Börse bestehen will für den sind umfangeiche Recherche und das stetige Sammeln von Informationen unerlässlich. Nur so kann man die mögliche Kursentwicklung einer Aktie halbwegs gesichert voraussagen und sich so vor bösen Überraschungen im aktuellen Aktiengeschäft schützen.