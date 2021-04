„Die Blase wird platzen“: Wie riskant ist der SPAC-Börsenhype?

Lesezeit: 1 min

Als sei das Börsenjahr noch nicht irre genug, kommt zu Krypto-Boom und Gamestop-Manie auch noch die SPAC-Bonanza hinzu. Wall Street und Promis rühren die Werbetrommeln, damit Anleger Blankoschecks für leere Unternehmenshüllen ausstellen. Experten warnen.

Was haben Rap-Mogul Jay-Z, Fußballstar Robert Lewandowski und Ex-US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross gemeinsam? Sie alle geben ihre Namen her für sogenannte Special Purpose Acquisition Companies – kurz SPACs – und befeuern so einen der derzeit größten, aber auch umstrittensten Hypes am Finanzmarkt.

Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.