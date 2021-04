Explosion der Immobilien-Preise: Mieten lohnt sich immer öfter als Kauf

Lesezeit: 1 min

In 51 von 75 Städten ist die finanzielle Belastung durch die Miete geringer als beim Kauf. Die Unterschiede sind vor allem in den Großstädten massiv. Trotzdem kann sich der Kauf unter gewissen Umständen doch lohnen.

Angesichts steigender Immobilienpreise stehen viele Deutsche vor der Frage: Lohnt sich der Immobilienkauf noch oder ist Mieten aktuell sinnvoller? Laut einer neuen Studie ist in 51 Städten die finanzielle Belastung beim Wohnen zur Miete niedriger als beim Immobilienkauf. Die größten Unterschiede gibt es in den Hotspots: So ist in München das Mieten 660 Euro günstiger, in Hamburg 440 Euro.Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.