Immobilien-Wahnsinn: Verdoppelung der Preise innerhalb von fünf Jahren

Lesezeit: 1 min

Die Immobilienpreise explodieren – nicht nur in den Großstädten, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. In den meisten Städten stiegen die Preise sogar um mehr als 50 Prozent.

Die Preise in Mittelstädten ziehen oft aufgrund ihrer Nähe zu Großstädten an. (Foto: iStock.com/Andrii Yalanskyi)

In den beliebten Großstädten sind Kaufpreise für Wohnungen in den vergangenen Jahren explodiert. Doch auch die kleineren Städte sind von Steigerungen nicht verschont geblieben – teilweise sind die Kaufpreise doppelt so hoch als vor fünf Jahren. Laut einer aktuelle Analyse haben sich in allen untersuchten Städten die Kaufpreise seit 2015 verteuert, in 60 Gemeinden sogar um mehr als 50 Prozent. Auch die Corona-Krise hat sich bisher nicht preissenkend ausgewirkt – die Nachfrage nach Wohneigentum ist während der Pandemie sogar nochmal gestiegen, was die Preise weiter nach oben getrieben hat.

Lesen Sie den ganzen Artikel auf „Altersvorsorge neu gedacht“, dem Ratgeber für Vorsorge und Geldanlage.