Diese Beschränkungen werden ab dem 4. Juni 2021 gelockert

Lesezeit: 2 min

In Berlin werden zahlreiche Beschränkungen am Freitag deutlich gelockert. Mecklenburg-Vorpommern empfängt wieder Urlauber aus ganz Deutschland. Hamburger Restaurants und Kneipen dürfen von Freitag an wieder in Innenräumen Gäste bewirten.

Mehrere benutzte Biergläser stehen nach der Schließung des Lokals auf dem Tisch eines Biergartens am Wiener Platz. (Foto: dpa) Foto: Peter Kneffel

Lesen Sie in diesem Artikel: Auf welche Lockerungen sich die Berliner freuen dürfen

Wie die Lockerungen in den anderen Bundesländern aussehen

Warum Bayern vergleichsweise zögerlich agiert