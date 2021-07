Handelspreise für Strom an der Börse stark gestiegen – Industrie schlägt Alarm

Lesezeit: 2 min

An der Börse kennt der Strompreis derzeit nur eine Richtung: Es geht kräftig nach oben. Die Industrie schlägt bereits Alarm. Auch für die Haushalte könnte die Elektrizität teurer werden.

An einem Stromzähler werden am 02.01.2014 die bisher verbrauchten Kilowattstunden eines privaten Abnehmers in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) angezeigt. (Foto: dpa)

Foto: Jens Wolf