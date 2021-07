Wasserstoff-Import aus Afrika: Deutschland irritiert mit astronomischer Berechnung

Lesezeit: 5 min

Die Bundesregierung kann zuhause nicht den notwendigen Grünen Wasserstoff herstellen und ist deswegen auf den Import aus anderen Ländern angewiesen. Eine wichtige Partner-Region soll West-Afrika werden. Das Potenzial, das die Bundesregierung dort errechnet hat, wirkt aber schon fast wahnsinnig.

Ein verlassenes Auto in einer Wüste in Nigeria. Ausgerechnet hier, wo der Wassermangel so groß ist, will Deutschland Wasserstoff produzieren lassen. (Foto: dpa)

Foto: Jerome Delay