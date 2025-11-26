Politik

Rentenreform untragbar: Wirtschaft läuft Sturm gegen 480 Milliarden Euro Mehrkosten bis 2050

Aus der Wirtschaft kommt harte Kritik an den Rentenplänen der Bundesregierung, die für die Stabilisierung des Rentenniveaus sorgen sollen. Im Mittelpunkt stehen dabei Finanzierbarkeit und Generationengerechtigkeit. Aber auch in den politischen Reihen gibt es jede Menge Widerstand. Die Einzelheiten zur Kritik.