Brandmauer-Debatte: Erster Wirtschaftsverband offen für Gespräche mit AfD - Rossmann verlässt Familienunternehmer

Die Brandmauer-Debatte hat die Wirtschaft erreicht: Der Verband der Familienunternehmer will sich für Gespräche mit der AfD öffnen, um sie inhaltlich zu stellen – und bekommt dafür massive Kritik von den Brandmauer-Parteien CDU, SPD und Grüne. Auch bei Mitgliedern löst die Haltung Kritik aus. Rossmann zieht als erstes Unternehmen Konsequenzen.
26.11.2025 12:22
  • Warum der Verband der Familienunternehmer Gespräche mit der AfD öffnen will.
  • Weshalb CDU, SPD und Grüne die Gesprächsbereitschaft mit der AfD scharf kritisieren.
  • Wie Wirtschaftsexperten immer noch vor eine Normalisierung der AfD warnen.

