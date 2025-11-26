Politik

USA und Ukraine einig über Friedensplan: Moskau bestätigt Pläne über Witkoff-Besuch

US-Präsident Donald Trump will Tempo bei den Ukraine-Verhandlungen und schickt seinen Sondergesandten Steve Witkoff nach Moskau. Russland spricht von einer vorläufigen Vereinbarung über den Besuch. Trump stellt außerdem ein Treffen mit Putin und Selenskyj in Aussicht