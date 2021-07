Biden hat es geschafft: Die Einheitsfront gegen China steht - jetzt fehlt nur noch Russland

Lesezeit: 4 min

Biden hat eine Koalition gegen China geschmiedet. Jetzt fehlt nur noch Russland - wird Putin sich für den Westen entscheiden für oder das Reich der Mitte?

Können sogar gemeinsam lachen: US-Präsident Joe Biden (l) und der russische Präsident Wladimir Putin bei ihrem Treffen in der "Villa la Grange" in Genf am 16. Juni dieses Jahres. (Foto: dpa)

Foto: Patrick Semansky