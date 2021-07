Silicon Valley: Blut von jungen Menschen soll das Altern verlangsamen

Lesezeit: 1 min

US-Forscher meinen, dass es eine Möglichkeit gebe, das Altern durch die medikamentöse Zuführung von Blut junger Leute zu verzögern. „Andere wiederum machen sich Sorgen, was passieren könnte, wenn diese Medikamente tatsächlich halten, was sie versprechen: Werden arme junge Leute gezwungen, ihr Blut an ältere Milliardäre zu verkaufen?“, fragt das Magazin „Newsweek“.

Screenshot via Newsweek

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Firmen an den Forschungen beteiligt sind

Warum das Blut von jungen Menschen als kostbar eingeschätzt wird

Auf welchem Stand sich die Forschung befindet article:full_access