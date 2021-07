Konjunkturprogramme in den USA und China lösen Rohstoff-Krise in Deutschland aus

Lesezeit: 1 min

Das deutsche Unternehmertum bezeichnet die Rohstoffknappheit als ein großes Problem. Auslöser der Rohstoff-Krise in Deutschland sind die Konjunkturprogramme in den USA und China. Die DWN hatten frühzeitig davor gewarnt, dass China die Rohstoffe in Deutschland aufgrund seines Konjunkturaufschwungs aufkauft.

Der Mitarbeiter Robert Wilhelm vom Schwachholzsägewerk der Klenk Holz AG im brandenburgischen Baruth südlich von Berlin geht am 09.04.2004 zwischen entrindeten Kiefernholzstämmen entlang. (Foto: dpa) Foto: Patrick_Pleul

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich die Preise in Deutschland aufgrund der Rohstoffknappheit entwickeln

Wie die USA und China eine regelrechte Krise in Deutschland auslösen

Welche deutschen Branchen von der Rohstoff-Knappheit massiv betroffen sind article:full_access