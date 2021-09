Bundestagswahl 2021: Platzt der Traum von der Energiewende? - TEIL 2

Lesezeit: 5 min

Im ersten Teil wurden die Herausforderungen skizziert, vor denen die Energiewende steht. Welche Forderungen aber erheben die Parteien im Wahlkampf? Was schreiben sie in ihren Wahlprogrammen - und was verschweigen sie?

Ein Arbeiter blickt im Jahr 2010 im Kernkraftwerk Gundremmingen (Schwaben) in den Kühlturm, in den durch die Öffnung in 160 Metern Höhe die Sonne hineinscheint. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Parteien mit Blick auf die Energieversorgung verschweigen

Warum die AfD eine Sonderrolle in der deutschen Energiepolitik einnimmt

Wer dieses Rennen nur gewinnen kann