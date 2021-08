Am Ende der Pandemie wird die Einführung des „IMF Coin“ stehen

Lesezeit: 3 min

Das Ende des Fiat-Geldsystems ist beschlossene Sache. Digitale Zentralbankwährungen bedrohen angeblich den US-Dollar. Doch wahrscheinlicher ist, dass ein digitaler „IMF Coin“ die neue Leitwährung wird.

Das Logo des Internationalen Währungsfonds (IWF) an dessen Hauptsitz in Washington, aufgenommen am 18.05.2011. (Foto: dpa)

Foto: Jim Lo Scalzo