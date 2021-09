Sozialismus oder soziale Marktwirtschaft? Die Bundestagswahl ist eine Richtungswahl

Lesezeit: 4 min

Je nach Ausgang der Wahl am 26. September kann es zu weitreichenden Konsequenzen für die persönliche Anlagestrategie, den Eigentumsbegriff, aber auch für unsere soziale Marktwirtschaft insgesamt kommen.

Autos und Fahrräder fahren am späten Abend in Prenzlauer Berg an großflächigen Wahlplakaten von (l-r) Bündnis 90/Die Grünen mit der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Spitzenkandidat Robert Habeck, der CDU mit Kanzlerkandidat Armin Laschet und der SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz vorbei. Am 26.09.2021 finden die Bundestagswahlen statt. (Foto: dpa)