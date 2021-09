Deutschland stellt 600 Millionen Euro für Afghanistan bereit

Lesezeit: 2 min

Afghanistan wird laut UN Hilfsgelder in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar erhalten. Mit Abstand das spendabelste Geberland ist Deutschland.

Heiko Maas, Außenminister von Deutschland, am Montag während der 48. Sitzung des Menschenrechtsrates am europäischen Sitz der UN in Genf. (Foto: dpa)

Foto: Salvatore Di Nolfi