An der Grenze zwischen Serbien und dem Kosovo wird wieder gezündelt

Lesezeit: 1 min

An den serbisch-kosovarischen Grenzübergängen Jarinje und Bernjak haben Serben die Straßen blockiert. Der Grund: Bei der Einreise in den Kosovo müssen serbische Autos neuerdings ihre serbischen Kfz-Kennzeichen in kosovarische Kfz-Kennzeichen für den Zeitraum des Aufenthalts umtauschen. Dasselbe müssen Personen mit kosovarischen Kfz-Kennzeichen seit 20 Jahren machen, wenn sie nach Serbien einreisen.

Die Grenzübergänge Jarinje und Bernjak im serbisch dominierten Nordkosovo. (Grafik: DWN/Google Maps)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Lage an den Grenzübergängen ist

Was kosovarische Politiker zur Blockade sagen

Wieso Serbiens Präsident Vučić zwischen zwei Stühlen sitzt article:full_access