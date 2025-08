Wirtschaft

Fahrermangel in Europa: Fast die Hälfte der europäischen Lkw-Fahrer steht kurz vor der Pensionierung

Europa droht eine stille Krise, die alle trifft: Hunderttausende Lkw-Fahrer gehen bald in Rente – doch kaum jemand will nachrücken. Junge meiden den Beruf, Frauen werden systematisch abgeschreckt, und die Kosten für den Einstieg sind horrend. Diese Analyse zeigt, warum der Fahrermangel in Europa nicht nur die Logistik lahmlegt, sondern zur Achillesferse der gesamten Wirtschaft wird.