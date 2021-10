ADAC: Dieselpreis in Deutschland auf Rekordhoch

Lesezeit: 1 min

Diesel ist an Tankstellen in Deutschland so teuer wie noch nie. Und auch bei Superbenzin ist der Höchststand nicht weit entfernt.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags lag der Preis bei 1,555 Euro pro Liter. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die Spritpreise in die Höhe treibt

Wie hoch beim Diesel die Steuern und Abgaben sind

Was der ADAC von der neuen Regierung fordert article:full_access