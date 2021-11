Deutsches Wasserstoff-Startup sammelt Millionen an Kapital ein – und peilt Führung am Weltmarkt an

Lesezeit: 1 min

Das deutsche Startup Enapter will in Massen eine besondere Technologie für Wasserstoff an den Markt bringen. Das Unternehmen, das einmal satte zehn Prozent des Weltmarktes kontrollieren will, macht derzeit viele Schritte nach vorne.

Am Wasserstoff-Markt bewegt sich derzeit ganz viel. (Foto: dpa) Foto: Friso Gentsch

Lesen Sie in diesem Artikel: wie viele Mittel das Unternehmen bereits für sein Projekt eingesammelt hat

wie die Technologie funktioniert

welche ambitionierten Ziele sich das Startup gesetzt hat