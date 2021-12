Russische Bank: Kommen auch ohne Zahlungssystem Swift klar

Lesezeit: 1 min

Das russische Finanzsystem kann der zweitgrößten Bank des Landes zufolge einen vom Westen wegen des Ukraine-Konflikts angedrohten Ausschluss vom internationalen Zahlungssystem Swift wegstecken.

Das Logo der internationale Zentrale für Finanztransaktionen SWIFT aufgenommen am 23.06.2006 an der Geschäftsstelle in Frankfurt. (Foto: dpa)

Foto: Fredrik v. Erichsen