Warum ist der größte Bitcoin-Fonds der Welt in Schwierigkeiten?

Der weltgrößte Bitcoin-Fonds, Grayscale Trust genannt, hat einen Vermögenswert von 37 Mrd. USD. Man kann es geben mehrere andere Fonds auf dem Markt zu finden, und es hat in der Nähe seiner rivalisierenden Firma namens BITO börsengehandelten Fonds, die bis zu 1,3 Mrd. USD in Bezug auf die Vermögenswerte, die im Oktober gesehen werden gestartet gegangen zu sein schien kommen. Es gibt ein Meer von Anlegern, die ihr Geld bei Grayscale anlegen, da der Fonds immer noch Bitcoin direkt besitzt, während die oben genannte rivalisierende Gruppe nur über Terminkontrakte ein Engagement erlangt hat. Wir haben nicht gesehen, dass die SEC den Spot-basierten Bitcoin-ETF genehmigt hat, die den Antrag von VanEck abzulehnen schien. Wir können feststellen, dass ETFs zu den effektivsten Wegen gehören, um alle Probleme zu lösen, die in ihrem Produkt gefunden wurden, zusammen mit ihren Kosten. Investoren finden Bitcoin immer eine anständige Exposition in der ersten Form von Bitcoin Spot. Sie können weiter erkunden der offiziellen Bitcoin System App, um mehr über dieses Thema wissen.

Die Bitcoin-Investoren

Mehrere institutionelle Anleger besitzen Bitcoin über Grayscale Trust. Er ist nach wie vor der größte Halter von digitalen Münzen. Der Fondsshop mit Cathie Wood als Hauptakteurin hat rund 375 Millionen USD in den besagten Trust investiert, einschließlich der bei der Gruppe gefundenen Vermögenswerte. Es handelt sich dabei um mehr als 45 Investmentfonds und unzählige Einzelkonten. Allerdings haben viele Anleger Bitcoin auf ihre Ansprüche, die Morningstar berichtet. Wir sehen einen Anteil des Trusts, der sich mit dem Handel über das Land und 42 Prozent in diesem Jahr, und 95 Prozent der Gewinne auf Bitcoin so weit im vergangenen Monat. Das gesamte Jahr im Jahr 2020 wird ein Anteil von rund 200 Prozent und 340 Prozent mit Bitcoin gesehen zu gewinnen. Auch auf Jahressicht wurde ein Leistungsunterschied von bis zu 2 Prozent gesehen. Die Gebühren von ETFs und Investmentfonds, die BTC über Terminkontrakte halten, scheinen bei etwa 1 % zu liegen.

Das Problem

Das größte Problem bei Grayscale Bitcoin Trust ist, dass er wie jeder andere geschlossene Fonds mit einer festen Anzahl von Anteilen auf dem Markt gehandelt wird. Man kann feststellen, dass der Handel den Geldgebern mit einem Nettoinventarwert zu Marktbedingungen einen gewissen Rabatt gewährt. Zum Beispiel kann man 14 Prozent als Rabatt finden. Es bedeutet einfach, dass die Anleger wählen, um einige offenen Markt zu kaufen und erhalten Bitcoin effektiv für 1 USD. Das mag ein gutes Geschäft sein, aber der angebotene Rabatt auf den Nettoinventarwert wird wahrscheinlich sehr bald sinken. Da der Fonds mit höheren Prämien ein gutes Geschäft macht, planen die Anleger nun, mit einigen überbezahlten Optionen für Bitcoin zu handeln. Der Fonds gehandelt wird mit höheren Prämien, die die Prämie zu einem anständigen Rabatt umgedreht zu haben schien gesehen.

Die Lösung

Ein Anleger kaufte die Aktie letztes Jahr im Dezember, als die Prämie ihren Höchststand erreicht hatte. Laut Morningstar-Berichten konnte er im letzten Monat einen Gewinn von rund 64 % erzielen. Allerdings stieg Bitcoin mit 160 Prozent in einem einzigen Abschnitt hoch. Heute drängen sich zu viele Investoren um GBTC, wenn sie Prämien kaufen und so gute Optionen erhalten. Es gibt akkreditierte Investoren mit einem Nettovermögen von 1 Million USD oder einem Jahreseinkommen von über 200.000 USD, die es besser hätten machen können. Man kann solche Investoren finden, die berechtigt sind, direkt vom besagten Trust Grayscale zu dem besagten Preis zu teilen. Wir haben jedoch gesehen, dass der Trust rund 35 Privatplatzierungen beantragt hat. Er ist in den ersten Monaten des Jahres 2021 mit dem Jahr 2020 zusammen gekommen. Die Treuhandgesellschaft wurde zum besagten Aufschlag gehandelt, wenn es um den Kauf des NIW geht, und wir haben gesehen, dass sie attraktiv bezahlt wird, seit die Investoren Zugang zu den Vermögenswerten für den Abschlag gemäß dem Marktpreis erhalten haben. Grayscale sammelte im Dezember 2020 satte 1,2 Mrd. USD an Vermögenswerten von mehreren institutionellen und akkreditierten Anlegern ein.

Einpacken

Grayscale hat sich mehrere Anreize einfallen lassen, wenn es sagt, dass es nicht in einen ETF umgewandelt werden soll. Erstens scheint die Kostenquote des Trusts bei 2 % zu liegen, während er satte 740 Mio. USD an jährlichen Gebühren über seine aktuellen Vermögenswerte eingenommen hat.