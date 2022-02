Lesezeit: 5 min

Es ist nicht mehr zu leugnen. Im Verlauf der Corona-Pandemie gab es sehr viele Widersprüche und Aussagen, die sich als unwahr bewahrheiteten. Leider waren Politiker und Medien oftmals die Urheber dieser Widersprüche und weiteren Dinge.

Mehr zum Thema : Deutschland > Corona-Virus > Benachrichtigung über neue Artikel : Deutschland

Corona-Virus



Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Über das Twitter-Konto „Argo Nerd“ werden seit geraumer Zeit Widersprüche der Politik im Verlauf der Corona-Pandemie aufgedeckt.

Mit direkten Verweisen auf „Argo Nerd“ sollen einige Widersprüche unkommentiert wiedergegeben werden: Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“ Screenshot via „Argo Nerd“

Über das Twitter-Konto werden noch weitere Widersprüche von Politik und Medien dokumentiert - Mehr HIER.