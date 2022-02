Rohstoffe: Inflationsschutz oder gefährliche Falle für Anleger?

Lesezeit: 1 min

Rohstoffe haben sich zuletzt stark verteuert, da Anleger einen Schutz gegen die steigende Inflation suchen. Doch Sachwerte könnten sich 2022 als eine gefährliche Falle erweisen.

Der Handel mit Rohstoffen ist wieder verstärkt ins Interesse gerückt, nachdem die Inflationsraten weltweit in den letzten Monaten stark angestiegen sind. Doch es lohnt es sich durchaus ein Blick in die Vergangenheit, wie sich die Rohstoffpreise in früheren Phasen mit hohen Inflationsraten entwickelt haben. Denn jede noch so logische Investmentidee kann sich als Falle für Anleger erweisen. Ist der erwartete Superzyklus bei Rohstoffen, der möglicherweise bereits im Jahr 2020 begonnen hat, tatsächlich eine gefährliche Blase?

