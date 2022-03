Wenn der Ukraine-Krieg andauert, bekommen wir einen Goldbullen-Markt

Lesezeit: 1 min

EZB-Ratsmitglied Mario Centeno sagt, dass Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs in eine Phase der Stagflation schlittert. In den USA ergab sich in den 1970er Jahren aufgrund der damaligen Stagflation ein regelrechter Goldbullenmarkt.

Poslušanje članka je na voljo naročnikom paketa Finance Poslovni.

Ergibt sich bald ein Goldbullenmarkt? (Foto: Schiffgold.com)

Lesen Sie in diesem Artikel: Auf wie viel Dollar der Goldpreis wegen des Kriegs steigen könnte

Warum eine Stagflation einen Goldbullenmarkt auslösen könnte

Was wir aus der Großen Depression lernen können article:full_access