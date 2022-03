Lauterbach: Ukraine-Flüchtlinge haben „riesige Impflücken“ bei Corona und Masern

Lesezeit: 1 min

Der Impfstatus der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereitet Karl Lauterbach große Sorgen.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, beantwortet in der Bundespressekonferenz Fragen von Journalisten zum Infektionsgeschehen, zum Impfbeginn in Apotheken und zur Impfentwicklung. (Foto: dpa)

Die gesundheitliche Versorgung und der Impfstatus der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bereiten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach eigenem Bekunden erhebliche Sorgen.

Lauterbach kündigt in Bild TV an, dass sich die Gesundheitsministerkonferenz am Montag mit dem Thema befassen werde: "Wir werden darüber reden, wie wir die gesundheitliche Versorgung der Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflohen sind, darstellen können. Dazu zählen auch die Impfungen. Wir werden prüfen, welche Rolle die Impfzentren dabei spielen können." Nach Darstellung des Ministers bestehen "riesige Impflücken" bei den Flüchtlingen nicht nur bei Corona, sondern auch bei Masern.