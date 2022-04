Top-Chance bei den DWN: Wir suchen Verstärkung für unsere Redaktion

Lesezeit: 2 min

Aufgrund des Ausscheidens eines langjährigen Kollegen suchen wir ab sofort eine Bereicherung für unsere Redaktion in Berlin.

Mehr zum Thema : Gesellschaft > Benachrichtigung über neue Artikel : Gesellschaft



Aufgrund des Ausscheidens eines langjährigen Kollegen suchen wir einen

Redakteur (w/m/d)

Wir suchen eine kommunikative, genaue und verantwortungsbewusste Person, die unsere Redaktion unterstützt und eine stabile Anstellung über einen langen Zeitraum bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten wünscht.

Ihre Aufgaben im Einzelnen:

Recherche und Verfassen von Artikeln

Auswahl von Bildern, Videos und anderen Medien

Überwachung des Nachrichtenflusses der Agenturen und Erkennen relevanter Meldungen

Führen von (Telefon-)Interviews sowie Wahrnehmen von Außenterminen

Enge Zusammenarbeit mit unserer Social Media Agentur

Erarbeitung von unternehmensfördernden Richtlinien, um z.B. mehr Abonnenten von uns zu begeistern

Was Sie mitbringen sollten:

Berufserfahrung im (digitalen) Journalismus: vorzugsweise ein Volontariat (gerne in einem Zeitungsverlag) sowie einige Jahre Tätigkeit in einer Redaktion

Gute Kenntnisse des nationalen und internationalen Politik- und Wirtschaftsgeschehens

Hervorragende Fähigkeiten in der Internet-Recherche

Abgeschlossenes Studium vorzugsweise der Politikwissenschaften, Volkswirtschaft oder einer verwandten Fachrichtung

Gute bis sehr gute Englischkenntnisse, gegebenenfalls Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache

Kenntnisse in der Arbeit mit SEO und Social Media

Fähigkeit, die Nachrichtenlage rasch zu sondieren und in Artikeln widerzugeben

Hoher Grad an Selbstständigkeit

verständliche Schreibfähigkeit

Kenntnisse in MS Office (Word und Excel)

Wir bieten:

unbefristete Beschäftigung mit Probezeit und Aufstiegschancen

Gleitzeit

hybrides Arbeiten (Homeoffice oder Arbeiten von einem anderen Standort gelegentlich möglich)

Möglichkeiten der beruflichen + persönlichen Weiterentwicklung

hohes Maß an redaktioneller Freiheit

Mitarbeit in einem jungen, kollegialen Team

Teamveranstaltungen mehrmals pro Jahr

Individuelle Betreuung und gezielte Einarbeitung

Büro in Innenstadtlage (Nähe Savigny-Platz) mit hervorragender Bus- und S-Bahn-Anbindung

attraktive Vergütung + Bonusleistungen

Internationaler Austausch mit anderen Bonnier-Publikationen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an Chefredakteur Hauke Rudolph. Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Textproben, Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung an jobs@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Sie kennen jemanden, der Interesse hat? Leiten Sie diese Seite einfach weiter - wir freuen uns über neuen Input.

Über uns

Die DWN gehören zu der schwedischen Verlagsgruppe Bonnier. Die Sparte Bonnier Business Press zählt zu den führenden Wirtschaftsverlagen in Europa und betreibt Online- und Printmedien in einer ganzen Reihe von Ländern. Auch in Deutschland publiziert Bonnier mit den Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN) ein schnell wachsendes Online-Medium.

Gegenstand der DWN-Berichterstattung sind Wirtschaft, Finanzen, Politik und Technologie. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem das internationale Finanzgeschehen, Geopolitik sowie Rohstoffe. Wir verfassen Nachrichten, Hintergrundberichte, Analysen und Kommentare. Darüber hinaus geben wir einmal pro Monat ein Print-Magazin heraus.