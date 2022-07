Lesezeit: 2 min

Nach der Einnahme von Luhansk nimmt die russische Armee nun offenbar die angrenzende Region Donezk ins Visier. Gouverneur Hajdaj spricht von einer «echten Hölle»

Ukrainischer Panzer am Freitag in Pokrowsk im Gebiet Donezk in der Ostukraine. (Foto: dpa)

Foto: Nariman El-Mofty