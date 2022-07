Wie erhalten Sie Bitcoins?

Lesezeit: 2 min

Sie haben wahrscheinlich schon gehört oder gelesen, dass Bitcoin die größte und führende Kryptowährung ist. Wenn Sie mit dieser digitalen Währung nicht vertraut sind, fragen Sie sich vielleicht, warum jeder sie haben will. Bitcoin erreichte im Jahr 2021 ein Allzeithoch von 65.000 US-Dollar pro Münze.

Dies hat viele Menschen zu der Annahme veranlasst, dass Bitcoin die Zukunft des Geldes und der Finanzen ist. Manche halten ihn jedoch für eine unbeständige Modeerscheinung, die mit kriminellen Machenschaften in Verbindung gebracht wird. Heutzutage wenden sich immer mehr Menschen Plattformen wie Bitcoin Prime zu, um diese virtuelle Währung zu kaufen und zu verkaufen.

Dennoch haben die Skeptiker viele Menschen nicht davon abgehalten, sich mit Bitcoin zu beschäftigen. Andere kaufen Bitcoin an der Krypto-Börse und verwenden sie für lokale, Online- und internationale Transaktionen. Aber wie erhält man Bitcoins?

Empfang von Bitcoin

Wenn Sie Bitcoin von einem anderen Nutzer, sei es eine Privatperson oder eine Institution, erhalten, teilen Sie diesem Ihre Bitcoin-Adresse mit. Und Sie erhalten eine Bitcoin-Adresse in der Krypto-Wallet. Im Idealfall müssen Sie eine Bitcoin-Brieftasche einrichten, um diese Kryptowährung zu erhalten.

Bitcoin-Wallets können leicht variieren. Eine Bitcoin-Wallet zeigt jedoch eine digitale Geldbörse an, mit der Sie diese virtuelle Währung empfangen können. Bitcoin-Geldbörsen sind einfach einzurichten und zu verwenden. Mit einer Bitcoin-Geldbörse kann der Nutzer die Adresse in die Zwischenablage kopieren und sie einem Absender über eine Nachrichten-App oder per E-Mail zur Verfügung stellen.

Außerdem kann eine Bitcoin-Geldbörse eine QR-Code-Version der Bitcoin-Adresse bereitstellen. Daher kann eine Person Bitcoins an Ihre Geldbörse senden, indem sie diesen QR-Code scannt und die Transaktion bestätigt.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Empfang von Bitcoin-Zahlungen

Wenn Sie ein Unternehmen betreiben und Zahlungen in Bitcoin empfangen möchten, müssen Sie zunächst einige Dinge organisieren.

Eine gewerbliche Krypto-Geldbörse: Ihr Unternehmen benötigt eine Krypto-Wallet für den Empfang und die Speicherung der Coins. Sie können dieselbe Wallet auch zum Versenden der Kryptowährung verwenden. Wählen Sie eine sichere Krypto-Wallet für Unternehmen mit erschwinglichen Transaktionsgebühren. Besorgen Sie sich Ihre Bitcoin-Adresse: Die Krypto-Wallet wird eine Bitcoin-Adresse haben. Aber theoretisch können Sie für jede Transaktion eine neue Adresse haben. Außerdem können Sie die Bitcoin-Adresse oder einen QR-Code anzeigen, den Kunden schnell scannen können, um für Dienstleistungen und Waren zu bezahlen. Besorgen Sie sich einen privaten Schlüssel: Ein öffentlicher Schlüssel ist Ihre Bitcoin-Adresse, wie ein Bankkonto. Das bedeutet, dass jeder darauf zugreifen oder ihn kennen kann, wenn Sie Geld an Ihre Krypto-Wallet senden. Ein privater Schlüssel sollte jedoch nur für Sie zugänglich und versteckt sein. Der Verlust des privaten Schlüssels bedeutet den Verlust der Bitcoins in Ihrer Krypto-Wallet. Integrieren Sie einen Bitcoin-Zahlungsprozessor: Die Integration eines Drittanbieter-Zahlungsabwicklers beinhaltet die Einrichtung eines Zahlungs-Gateways auf Ihrer Website. Dies ist jedoch optional, da Sie Bitcoins auch ohne dieses Gateway in Ihrem Krypto-Wallet empfangen können. Dennoch beschleunigt ein Zahlungsabwickler die Verarbeitung von Bitcoin-Zahlungen.

Bitcoin ermöglicht es jedem, Geldbeträge in beliebiger Höhe zu empfangen oder an jeden anderen Nutzer zu überweisen. Das bedeutet, dass Sie keine Erlaubnis von einer Regierung oder Ihrer Bank benötigen, um Bitcoin zu senden, zu empfangen oder zu verwenden. Wenn Sie Bitcoin als Zahlungsmittel für Produkte oder Dienstleistungen akzeptieren, können Sie problemlos in die Kryptowelt einsteigen.

Schlussgedanken

Viele Menschen möchten Bitcoin erhalten, nachdem sie sein Potenzial erkannt haben. Diese virtuelle Währung ermöglicht es den Menschen, jederzeit und überall Transaktionen durchzuführen. Zudem ist sie pseudonym, da Sie bei Transaktionen keine persönlichen Daten preisgeben. Allerdings können andere Personen die Transaktionen Ihrer Bitcoin-Wallet in der Blockchain nachvollziehen. Dennoch akzeptieren immer mehr Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt Bitcoin-Zahlungen. Außerdem hat sich diese virtuelle Währung zu einem Investitions- und Handelsgut entwickelt, mit dem einige Menschen gutes Geld verdienen, indem sie es investieren oder handeln. Befolgen Sie die oben genannten Hinweise, um Bitcoin zu erhalten, wenn Sie gerade erst anfangen.