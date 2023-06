Lesezeit: 1 min

Der Dax hat am Mittwoch sein erst drei Wochen altes Rekordhoch übertroffen. Das Plus seit Jahresbeginn beträgt nunmehr 17 Prozent. Hintergrund ist Aussicht auf ein mögliches Ende der Zinsanstiege in den USA.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Der Dax auf der Anzeigetafel an der Börse in Frankfurt. Am Mittwoch stieg der Index auf ein neues Rekordhoch. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Lesen Sie in diesem Artikel: Die alte Bestmarke ist gerade einmal ein paar Wochen alt. Aber die Aussicht auf eine weniger straffe Geldpolitik in den kommenden Monaten treibt den deutschen Leitindex aus Sicht von Experten weiter... Die alte Bestmarke ist gerade einmal ein paar Wochen alt. Aber die Aussicht auf eine weniger straffe Geldpolitik in den kommenden Monaten treibt den deutschen Leitindex aus Sicht von Experten weiter... article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.