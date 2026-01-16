US-Börsen: TSMC sorgte für Zuversicht an der Wall Street und trieb die Aktienkurse nach oben

Angeführt wurde der Anstieg vom Dow Jones Industrial Average, der um 0,6 Prozent zulegte. Den größten Impuls gaben Unternehmen aus den Sektoren Industrie, Grundstoffe und Energie. Der S&P 500 stieg um 0,26 Prozent und der Nasdaq Composite um 0,25 Prozent. Letzterer wurde durch den Kursanstieg der Halbleiterhersteller nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von TSMC gestützt.

Der weltweit größte Auftragsfertiger für Chips, TSMC (+4,44 Prozent), meldete, dass der Gewinn im vierten Quartal dank der hohen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz um 35 Prozent gestiegen sei. Zudem gab das Unternehmen Pläne bekannt, die Investitionen im Jahr 2026 auf bis zu 56 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Dies bestätigt die Zuversicht von TSMC, dass die großen Technologiekonzerne weiterhin umfangreiche Ausgaben für den Aufbau der KI-Infrastruktur tätigen werden.

Die Aktien der Chiphersteller reagierten auf die Ergebnisse mit Kursgewinnen. Die Nvidia-Aktie verteuerte sich um 2,1 Prozent, während die Papiere von AMD und Broadcom um 1,93 Prozent beziehungsweise 0,92 Prozent zulegten. Die Aktie von Micron Technology stieg um 0,98 Prozent, da das Unternehmen Nvidias KI-Systeme mit Speicherchips beliefert. Auch die Aktie des Chiparchitektur-Entwicklers Arm legte um 0,11 Prozent zu.

Der Bankensektor wurde durch starke Quartalsergebnisse von Goldman Sachs (+4,63 Prozent) und Morgan Stanley (+0,67 Prozent) gestützt. Beide Banken meldeten einen starken Gewinnanstieg, der durch eine zum Jahresende belebte Transaktionsaktivität begünstigt wurde. Der Vermögensverwalter BlackRock (+5,93 Prozent) beendete das Jahr 2025 mit einem verwalteten Vermögen in Rekordhöhe von 14 Billionen US-Dollar und übertraf ebenfalls die Gewinnerwartungen. Auch die Aktien von JPMorgan (+0,45 Prozent), Bank of America (+0,21 Prozent) und Citigroup (+4,49 Prozent) legten zu.

Gleichzeitig prognostizierte das Analyseunternehmen Gartner, dass die weltweiten Ausgaben für künstliche Intelligenz im Jahr 2026 2,53 Billionen US-Dollar erreichen und bis 2027 auf 3,33 Billionen US-Dollar ansteigen werden. Der größte Teil der Investitionen fließt in die KI-Infrastruktur. Unternehmen dürften 2026 rund 1,36 Billionen US-Dollar und 2027 bereits 1,75 Billionen US-Dollar in die Schaffung der Grundlagen für zukünftige Lösungen investieren.

Am Edelmetallmarkt wurde am Donnerstag nach einem starken Preisanstieg eine Pause eingelegt. Der Silberpreis fiel, konnte aber bis zum Nachmittagshandel einen Teil der Verluste wieder wettmachen.

Die Ölpreise fielen stark. Die Rohölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) verbilligten sich beide um mehr als 4 Prozent, da am Markt die Überzeugung wuchs, dass die USA im Iran nicht militärisch eingreifen werden. US-Präsident Donald Trump sagte am Mittwoch, er sei über die Entscheidung der iranischen Behörden informiert worden, den Einsatz tödlicher Gewalt gegen Demonstranten einzustellen.

Das Interesse der Anleger an kleineren Unternehmen wuchs ebenfalls: Der Russell-2000-Index kletterte um 0,86 Prozent. Unterstützt wurde der Anstieg durch aktuelle Daten des US-Arbeitsministeriums, die einen Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten und weiterhin auf einen relativ starken Arbeitskräftebedarf hindeuteten.

Fintech-Unternehmen mit stärkstem Anstieg

Den größten Tagesgewinn verzeichnete Figure Technology Solutions, deren Aktie um 16,37 Prozent zulegte. Patrick Moley, Analyst bei der Investmentbank Piper Sandler, hob das Kursziel für das Fintech-Unternehmen von 55 auf 75 US-Dollar an und behielt die Kaufempfehlung bei. Zudem wurde die Gewinnprognose pro Aktie für das vierte Quartal um etwa 34 Prozent und die Erwartungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 um rund 18 Prozent angehoben.

Die Aktie des Onkologie-Unternehmens Erasca stieg um 15,04 Prozent, nachdem Piper Sandler eine Kaufempfehlung für die Aktie ausgesprochen und das Kursziel auf 5 US-Dollar gesetzt hatte. Gleichzeitig hob der Finanzdienstleister Clear Street das Kursziel der Aktie von zuvor 3 US-Dollar auf 11 US-Dollar an und behielt ebenfalls die Kaufempfehlung bei.

Die Aktie des Krypto-Asset-Managers Galaxy Digital verteuerte sich um 13,48 Prozent nach der Meldung, dass das Unternehmen seine erste Transaktion eines tokenisierten, besicherten Kreditportfolios abgeschlossen hat. Das Kreditportfolio im Volumen von 75 Millionen US-Dollar wurde auf dem Avalanche-Blockchain-Netzwerk emittiert.

Ebenfalls deutlich im Plus notierten die Aktien des Technologieunternehmens Fluence Energy (+12,58 Prozent) sowie des Medizintechnikunternehmens Penumbra (+11,82 Prozent).

Biowissenschaftsunternehmen verzeichnet stärksten Rückgang

Der größte Verlierer des Börsentages war die Aktie des Biowissenschaftsunternehmens Regencell Bioscience, die sich um 14,53 Prozent verbilligte. Obwohl die Aktie seit Jahresbeginn um 43,14 Prozent gestiegen ist, verlor sie in der letzten Woche nach einem starken Jahresauftakt 27,43 Prozent an Wert.

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle Internet fiel um 9,67 Prozent, als der Preisanstieg von Bitcoin nachließ. Der Preis der weltweit größten Kryptowährung fiel schnell wieder unter 96.000 US-Dollar, nachdem eine wichtige US-Verordnung zu digitalen Vermögenswerten am späten Mittwochabend ins Stocken geraten war.

Die Reddit-Aktie verbilligte sich um 9,36 Prozent nach einem Bericht eines Analysten des Finanzdienstleisters RBC, der schwieriges Feedback von Werbeagenturen bezüglich kleiner und mittlerer Unternehmen hervorhob. Nach Einschätzung des Analysten ist der allgemeine Werbemarkt zwar günstig für große Plattformen wie Google und Meta, die Aussichten für Reddit seien jedoch deutlich schwächer.

Deutlich nach unten ging es auch für die Aktien des biopharmazeutischen Unternehmens Arcus Biosciences (–11,28 Prozent) und des Biotechnologieunternehmens Beam Therapeutics (–9,49 Prozent).