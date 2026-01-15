Wirtschaft

Kupferpreis-Rekordhoch: US-Importe und Zollpolitik treiben Preise für Industriemetalle

Die globalen Rohstoffmärkte geraten zunehmend unter den Einfluss geopolitischer Entscheidungen und strategischer Lagerpolitik. Der Kupferpreis springt von Rekordhoch zu Rekordhoch, ein Ende der Aufwärtsrallye ist derzeit nicht in Sicht. Welche Folgen hat diese Entwicklung für industrielle Schlüsselrohstoffe und internationale Lieferketten?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
15.01.2026 15:15
Lesezeit: 2 min
Kupferpreis-Rekordhoch: US-Importe und Zollpolitik treiben Preise für Industriemetalle
Der stark gestiegene Kupferpreis spiegelt die Folgen der US-Zollpolitik wider und erhöht den Kostendruck für die Industrie in Deutschland (Foto: dpa) Foto: Jens Wolf

Kupferpreis-Rekordhoch bei über 13.300 US-Dollar je Tonne

Der Kupferpreis klettert seit Wochen unaufhaltsam nach oben. Am 6. Januar war der Wert des Industriemetalls erstmals über die Marke von 13.000 Dollar je Tonne gestiegen, seine Aufwärtsrallye hat der Kupferpreis seitdem weiter fortgesetzt - die Folge: ein neues Kupferpreis-Rekordhoch nach dem anderen. Am Donnerstag tendiert der Kupferpreis aktuell weiter auf einem historischen Hoch bei annähernd 13.335 US-Dollar. Auslöser für die positive Kursentwicklung ist ein deutlich beschleunigter Import von Kupfer in die USA, der an den Märkten für neuen Optimismus sorgte.

Die Referenzpreise an der Londoner Metallbörse sind seit Mitte November um mehr als 20 Prozent gestiegen. Unterstützt wurde die Kupferpreisentwicklung durch die Aussicht auf neue US-Importzölle, wodurch die Preise in den USA über dem weltweiten Niveau blieben und sich Kupfer verstärkt auf den amerikanischen Markt verlagerte.

Kupferpreis: US-Lageraufbau als Treiber, Zollpolitik verzerrt Handelsströme

Dies schüre die Sorge vor möglichen Engpässen auf anderen Märkten, wie Bloomberg bereits Anfang des Jahres berichtete. Nach Einschätzung von Helen Amos, Analystin bei BMO Capital Markets, ist der Aufbau von Lagerbeständen in den USA derzeit der zentrale Treiber der globalen Kupferpreise. Zusätzlich habe ein Streik in der chilenischen Mantoverde-Mine die spekulative Aktivität am Markt erhöht. Al Munro, Stratege bei Marex, verwies zudem auf die Erwartung, dass sich der Preisanstieg bis Anfang 2026 fortsetzen könnte.

Der jüngste Preisanstieg ist vorwiegend auf Unsicherheiten rund um die künftige US-Zollpolitik zurückzuführen. Nachdem Zölle auf raffiniertes Kupfer im vergangenen Sommer vorübergehend ausgesetzt worden waren, belebten sich die Handelsströme wieder deutlich. Mit der erneuten Möglichkeit von Importabgaben stiegen die Kupferpreise in den USA abermals. In der Folge kletterten die Kupferimporte im Dezember auf den höchsten Stand seit Juli, was die internationale Verteilung des Metalls weiter verzerrte.

Kupfer als Schlüsselrohstoff der Energiewende

Zunehmend rückt auch die Versorgung mit kritischen Metallen in den Fokus staatlicher Stellen. Kupfer gilt als Schlüsselrohstoff für die Energiewirtschaft, insbesondere für elektrische Leitungen und Elektrofahrzeuge.

Gleichzeitig konnten Investitionen in neue Minen nicht mit dem wachsenden Bedarf Schritt halten. Bestehende Förderstätten sahen sich zudem immer wieder mit Produktionsstörungen konfrontiert, was die Angebotslage zusätzlich verschärfte.

Breiter Aufschwung an den Metallmärkten

Die Kupferhausse wurde zudem von einem allgemeinen Preisanstieg an den Metallmärkten begleitet. Gold, Silber und Platin erreichten neue Rekordstände, während Aluminium und Zinn auf mehrjährige Höchstwerte kletterten. Diese Entwicklung deutet auf eine insgesamt angespannte Lage bei Industriemetallen hin. Neben der Nachfrage spielen dabei auch Angebotsrisiken und politische Unsicherheiten eine zunehmend größere Rolle.

Analysten zufolge lagern die USA inzwischen rund die Hälfte der weltweit an Börsen verfügbaren Kupferbestände, obwohl sie weniger als zehn Prozent der globalen Nachfrage ausmachen. Diese Konzentration erhöht das Risiko sinkender Vorräte in anderen Regionen erheblich.

Auch die Preisdifferenz zwischen den Kassapreisen in London und den dreimonatigen Terminkontrakten signalisiert ein anhaltendes kurzfristiges Angebotsdefizit. UBS-Analysten gehen davon aus, dass der globale Markt für raffiniertes Kupfer im Jahr 2025 zwar insgesamt im Überschuss blieb, dass jedoch US-Zölle die Metallströme und Lagerbestände verzerrten und die Kupferimporte in die USA spürbar ansteigen ließen.

Deutschlands Industrie im Sog globaler Rohstoffpreise

Für Deutschland als exportorientierte Industrienation mit starkem Fokus auf Elektrotechnik, Maschinenbau und Elektromobilität haben steigende Kupferpreise direkte Folgen. Höhere Rohstoffkosten erhöhen den Druck auf industrielle Wertschöpfungsketten und können Margen sowie Investitionspläne belasten.

Zugleich unterstreicht die Entwicklung die strategische Bedeutung einer gesicherten Rohstoffversorgung für die deutsche Wirtschaft. Mit Blick auf Energiewende, Netzausbau und die Produktion von Elektrofahrzeugen gewinnt die Frage an Gewicht, wie stabil und bezahlbar der Zugang zu Kupfer und anderen Metallen in den kommenden Jahren bleibt.

Mehr zum Thema
article:fokus_txt
Anzeige
DWN
Finanzen
Die XRP-Preise stiegen, und XRP-Inhaber verdienten über 10.000 US-Dollar pro Tag durch FORT Miner Hashrate-Verträge.
Finanzen Die XRP-Preise stiegen, und XRP-Inhaber verdienten über 10.000 US-Dollar pro Tag durch FORT Miner Hashrate-Verträge.

Mit der jüngsten Erholung der XRP-Preise hat sich die Risikobereitschaft am Markt entsprechend verbessert. Kapital fließt wieder in...

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Ray Dalio warnt: 38 Billionen US-Dollar Schulden und "wirtschaftlicher Herzinfarkt" der USA
DWN
Finanzen
Finanzen Ray Dalio warnt: 38 Billionen US-Dollar Schulden und "wirtschaftlicher Herzinfarkt" der USA
15.01.2026

38 Billionen US-Dollar Staatsschulden belasten die USA wie ein Damoklesschwert. Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater, warnt vor...

Kupferpreis-Rekordhoch: US-Importe und Zollpolitik treiben Preise für Industriemetalle
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kupferpreis-Rekordhoch: US-Importe und Zollpolitik treiben Preise für Industriemetalle
15.01.2026

Die globalen Rohstoffmärkte geraten zunehmend unter den Einfluss geopolitischer Entscheidungen und strategischer Lagerpolitik. Der...

Studie: In Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen
DWN
Immobilien
Immobilien Studie: In Deutschland fehlen 1,4 Millionen Wohnungen
15.01.2026

Die Wohnungssuche hat sich in vielen Regionen zum Albtraum entwickelt, Besserung ist nicht in Sicht. Nach einer Studie des Pestel-Instituts...

Geschäftsbericht: Weshalb Glaubwürdigkeit über den Geschäftserfolg entscheidet
DWN
Unternehmen
Unternehmen Geschäftsbericht: Weshalb Glaubwürdigkeit über den Geschäftserfolg entscheidet
15.01.2026

Geschäftsberichte gelten oft als lästige Pflicht. Doch hinter Tabellen und Kennzahlen entscheidet sich, ob Unternehmen glaubwürdig...

Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok
DWN
Technologie
Technologie Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok
15.01.2026

Elon Musks Chatbot Grok sorgte für internationale Empörung, weil Nutzer Frauen und Minderjährige in durchsichtigen Bikinis darstellen...

Deutsche Wirtschaft wächst 2025 leicht trotz Zollstreit
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Wirtschaft wächst 2025 leicht trotz Zollstreit
15.01.2026

Nach zwei Rezessionsjahren hat Europas größte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr wieder ein kleines Plus erzielt. Ein wirklicher...

Memecoin im Faktencheck: Warum eine langfristige Anlagestrategie wichtig ist
DWN
Finanzen
Finanzen Memecoin im Faktencheck: Warum eine langfristige Anlagestrategie wichtig ist
15.01.2026

Digitale Anlageformen senken Einstiegshürden, verschärfen aber Bewertungsrisiken. Wie können Anleger langfristig investieren, ohne...

Bundeswehr in Grönland: Europas Antwort auf Trumps Machtanspruch
DWN
Politik
Politik Bundeswehr in Grönland: Europas Antwort auf Trumps Machtanspruch
15.01.2026

Grönland rückt ins Zentrum eines geopolitischen Machtkampfs. Nach einem gescheiterten Krisengespräch zwischen Washington, Kopenhagen und...