Ray Dalio warnt: 38 Billionen US-Dollar Schulden und "wirtschaftlicher Herzinfarkt" der USA

Ray Dalio (rechts), Gründer und Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates, spricht neben Gary D. Cohn (links), Präsident und Chief Operating Officer des globalen Investmentbanking- und Wertpapierunternehmens Goldman Sachs, während einer Podiumsdiskussion auf der 45. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, Schweiz, am 22. Januar 2015. (Foto: dpa) Foto: Laurent Gillieron

Ray Dalio warnt: Schulden ohne Exit

38 Billionen US-Dollar Staatsschulden – Ray Dalio glaubt nicht, dass Washington dieses Problem einfach wegsparen kann. Der Gründer des Hedgefonds-Riesen Bridgewater sieht ein Muster, das sich durch die Finanzgeschichte zieht. Wenn Staaten zu viele Schulden anhäufen, gehen sie selten abrupt pleite. Weitaus häufiger verteilen sie die Last über die Währung – sie entwerten sie.

Ray Dalio beschreibt ein Szenario, in dem Regierungen die Zinsen künstlich niedrig halten und zugleich neues Geld schaffen. Für Anleger hat das klare Folgen: Wer Staatsanleihen hält, riskiert reale Verluste, wenn die Renditen hinter der Inflation zurückbleiben. Dalio warnt vor einer Schuldenkrise, die lange unspektakulär verläuft – und dann plötzlich kippt.

Ray Dalio und der Goldpreis als politischer Seismograf

Der Goldpreis zeigt die derzeitige Lage. Als die US-Regierung zuletzt die Unabhängigkeit der Notenbank offen infrage stellte, reagierten die Finanzmärkte prompt. "Gold stieg, der Dollar fiel", schrieb die "Süddeutsche Zeitung". Dass die Feinunze inzwischen mehr als 4600 Dollar kostet, ist mehr als eine Randnotiz. Es gilt als Misstrauensvotum gegen die Leitwährung der Welt – und als Hinweis darauf, dass Investoren den Dollar langfristig nicht mehr für unangreifbar halten.

Diese Entwicklung fügt sich in ein größeres historisches Muster, das Ray Dalio seit Jahrzehnten untersucht. Der Gründer von Bridgewater Associates analysiert Aufstieg und Fall jener Imperien, die über eine globale Reservewährung verfügten – von den Niederlanden über Großbritannien bis zu den USA.

Ray Dalio erklärt den Bondmarkt

Doch warum rebelliert der Bondmarkt bislang nicht? Ray Dalio spricht von einer Pattsituation. Die Politik verlässt sich darauf, dass die Märkte stabil bleiben. Die Märkte wiederum hoffen, dass die Politik rechtzeitig handelt. Solche Konstellationen, so Dalio, lösen sich selten kontrolliert auf. Meist entwickeln sich Krisen schleichend – bis sie schlagartig sichtbar werden.

Weder Zölle noch große Gesetzespakete taugen für ihn als Befreiungsschlag. Zölle könnten zwar Einnahmen bringen und Produktionskapazitäten ins Land zurückholen, doch sie haben ihren Preis. In Dalios Logik ändert das wenig am Kern: Der Schuldenberg wird am Ende eher über Kaufkraftverlust abgetragen als über fiskalische Disziplin.

Ray Dalio über den großen Zyklus der Imperien

Sein zentrales Ergebnis fasst die Süddeutsche Zeitung so zusammen: "Die Geschichte, stellte Dalio fest, verläuft kreisförmig." Bestimmte Faktoren kehren dabei immer wieder: hohe Bildungsinvestitionen zu Beginn, wachsender Wohlstand, steigende Schulden – und am Ende soziale Spannungen, politische Polarisierung und der Verlust monetärer Stabilität.

Ray Dalio ist heute 76 Jahre alt und gilt als einer der Geldmanager, die das globale Finanzsystem besonders tief durchdrungen haben. Sein Buch über die "Big Cycle Theory" erschien 2021. Darin beschreibt er einen wiederkehrenden Ablauf. Staaten finanzieren Wachstum, Militär und sozialen Frieden zunehmend über Schulden. Irgendwann werden die Lasten zu groß, die Vermögensunterschiede zu extrem, die politischen Konflikte zu verhärtet. Um den Kollaps hinauszuzögern, entwerten Zentralbanken das Geld.

Historisch markiert dieser Punkt häufig den Anfang vom Ende einer Reservewährung – und damit auch den Abstieg des jeweiligen Imperiums. Genau hier verortet Ray Dalio die USA heute: hohe Inflation nach der Corona-Geldschwemme, eine Staatsverschuldung von rund 130 Prozent der Wirtschaftsleistung und eine Politik, die neue Schulden eher ausweitet als abbaut.

Dalios Prognose: wirtschaftlicher Herzinfarkt

Dalios Analysen bleiben nicht Theorie. Bridgewater verwaltet rund 154 Milliarden Dollar und ging aus der Finanzkrise 2008 mit Gewinnen hervor. Ray Dalio war vorbereitet, weil er den zyklischen Bruch erwartete. Entsprechend drastisch fällt seine Prognose aus. Der "Financial Times" sagte Dalio vor einigen Wochen, der Schuldenberg der USA werde in naher Zukunft zu einem "wirtschaftlichen Herzinfarkt" führen. Weiterlesen Sicher Gold kaufen: So schützen Sie Ihr Vermögen vor Inflation und geopolitischen Krisen

China im Blick von Ray Dalio

In diesem Szenario rückt China zwangsläufig ins Blickfeld. In den vergangenen Jahrhunderten spielte das Land in der westlich dominierten Finanzgeschichte nur eine Nebenrolle. Über längere Zeiträume jedoch war China technologisch und wirtschaftlich führend. Heute sieht sich Peking erneut strategisch gut positioniert.

Wenn Chinas Führung betont, nicht in Quartalen, sondern in Jahrhunderten zu denken, wirkt das wie die selbstbewusste Ansage eines Akteurs, der einen möglichen Machtwechsel nicht fürchtet – sondern einkalkuliert.

Die 1970er Jahre: Dalios historische Blaupause

Als historisches Vorbild nennt Ray Dalio die frühen 1970er Jahre, als die USA die Goldbindung des US-Dollars aufkündigten. Seitdem, so seine Sicht, sollten Anleger nicht in Nominalbeträgen denken, sondern in inflationsbereinigten Werten.

Sein Schutzplan folgt dieser Logik und besteht aus zwei Bausteinen: inflationsindexierten US-Staatsanleihen (TIPS) und Gold. TIPS sollen den realen Wert absichern. Für Gold nennt Dalio einen groben Richtwert von zehn bis 15 Prozent Depotanteil.

Hinzu kommt sein zentrales Mantra: Diversifikation. Nicht die eine große Wette, sondern viele – idealerweise rund 15 möglichst unkorrelierte Renditequellen. Und noch ein Satz, der vor allem Privatanleger treffen dürfte: Kurzfristiges Trading sei ein Nullsummenspiel, bei dem die meisten am Ende zahlen.