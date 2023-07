Lesezeit: 2 min

Der E-Autobauer Tesla will sein Werk in Grünheide ausbauen. Naturschützer warnen vor dem immensen Wasserverbrauch des Werks. Nun kündigt Tesla Maßnahmen an, mit denen die Wasservorräte der Region geschont werden sollen.

Blick auf das Werk der Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg vom US-Elektroautobauer Tesla. (Foto: dpa) Foto: Jens Kalaene

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie durch den Ausbau in Grünheide das größte Autowerk Deutschlands entstehen soll

Wie Tesla den eigenen Wasserverbrauch im Zaum halten will

Warum Naturschützer dennoch skeptisch sind article:full_access