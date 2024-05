Lesezeit: 5 min

Zu viel Arbeit? Zu viel Stress? Sind Sie sich als Unternehmer darüber im Klaren dass Ihre Mitarbeiter Überlastungsanzeige gegen Sie erheben können? Sie fragen sich vielleicht, unter welchen Umständen ein Mitarbeiter eine solche Anzeige stellen könnte und wie Sie darauf reagieren sollten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht, Jens Usebach, haben DWN diese und weitere für Arbeitgeber relevante Fragen beantwortet.

Eine Beschäftigte des Klinikums Kassel hält ein Plakat mit der Aufschrift „Pflege: come in and burn out“ hoch. (Foto: dpa)

Foto: Uwe Zucchi