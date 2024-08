Lesezeit: 3 min

China ist nicht nur bei E-Autos weltweit führend. Auch beim autonomen Fahren geht das Reich der Mitte voran, wie die sich immer stärker verbreitenden Robotaxis in den Großstädten zeigen. Das erfreut aber nicht alle Verkehrsteilnehmer und Staaten wie Deutschland sind noch längst nicht so weit. Was können Verbraucher von der potentiell disruptiven Technologie erwarten?

Ein autonom fahrendes Taxi des Anbieters Apollo Go parkt am Straßenrand in Peking. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden: Wie autonome Taxis die Herausforderungen des komplexen Straßenverkehrs in Städten wie Peking bewältigen

Warum in Deutschland Skepsis gegenüber Robotaxis herrscht

Wie die Zukunft autonomer Fahrzeuge in Deutschland aussieht 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.