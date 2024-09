Lesezeit: 2 min

Einen Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg geht die CDU in Thüringen einen wichtigen Schritt hin zu einer Regierungsbildung. Die Partei will nun mit BSW und SPD in Sondierungsgespräche gehen.

Übernimmt immer mehr Führungsaufgaben: Amira Mohamed Ali, Parteivorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht, bei einer Begrüßungsrede. (Foto: dpa) Foto: Izabella Mittwollen

Im Folgenden: Wie Amira Mohamed Ali sukzessive zur toughen Verhandlungsführerin des BSW aufsteigt

Wie die CDU sich den bundespolitischen Ansprüchen des BSW erwehren will

Weshalb BSW und AfD sich so ähnlich und sind doch ganz anders

